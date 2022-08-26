Ущерб на миллиард: против бывшего руководства ГП "Антонов" инициировано 9 уголовных дел (видео)

Как рассказал исполняющий обязанности директора предприятия, во время аудита было выявлено массу нарушений. Среди них завышенные расходы, неэффективное распоряжение имуществом и прочие.

Бывшее руководство государственного предприятия "Антонов" нанесено ущерб компании на 1 миллиард гривен. Это только за период с 1 октября 20202 года по 31 марта 2022 года. Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП "Антонов" Евгений Гаврилов в видеообращении по итогам проведенного государственного аудита.

По его словам, после того, как результаты аудита были получены, прокуратура инициировала 9 уголовных дел против бывшего руководства предприятия.

Гаврилов в своем сообщении заявил, что из-за бездействия бывшего руководства предприятие недополучило более 840 млн гривен. Более того, компания недополучила 51 млн гривен.

"В целом же аудит установил финансовые нарушения почти на 1 млрд грн", — сказал Гаврилов.

Среди найденных нарушений – завышенные расходы, а также непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций. Бывшее руководство неэффективно распоряжалось имуществом ГП "Антонов".

К примеру, руководство закупало авиационное топливо у посредников, а не у производителей. В результате таких действий предприятию пришлось переплатить примерно 9 миллионов гривен.

"Предприятие также приобрело компьютерный томограф за 23,5 млн грн, который больше года не использовался", – отметил в обращении Гаврилов.

Кроме того, по словам Гаврилова, ГП "Антонов" понесло значительный ущерб из-за уничтожения части воздушного флота результате полномасштабного вторжения РФ. Также была уничтожена значительная часть инфраструктуры в аэропорту Гостомеля.

"Мы приняли во внимание все замечания государственного аудита и инициировали девять уголовных дел. Кроме того, мы нашли финансовые ресурсы для восстановления жилья для наших сотрудников и производственной инфраструктуры "Антонова", — рассказал Гаврилов.

[ + – ] Обращение Евгения Гаврилова

Отметим, что государственный аудит ГП "Антонов" был инициирован новым руководством предприятия 3 мая 2022 года.

Что такое ГП "Антонов"?

ГП "Антонов" – является главным разработчиком и производителей авиатехники в Украине. По решению правительства ГП с 2015 года входит в концерн "Укроборонпром".

Ранее Фокус писал, что арестованные в Украине средства россиян направят на помощь ВСУ. АРМА планирует купить военные облигации, использовав арестованные активы россиян и деньги предателей, которые достались агентству в рамках уголовных производств.

Также сообщалось, что в Украине могут отменить "зеленый тариф" предприятиям ВИЭ. По информации компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, органы власти рассматривают возможность отмены "зеленого тарифа".