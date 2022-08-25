Больше не навредят: арестованные в Украине средства россиян направят на помощь ВСУ

АРМА планирует купить военные облигации, использовав арестованные активы россиян и деньги предателей, которые достались агентству в рамках уголовных производств.

Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств. Об этом написала в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

Она отметила, что Нацагентство также обратилось в Кабинет министров для согласования покупки облигаций внутреннего государственного (ОВГЗ) займа на сумму 150 млн. грн. Эти деньги передадут на нужды ВСУ.

По словам Галины Янченко, значительная часть арестованных средств – это активы подсанкционных россиян и деньги предателей, которые переданы в АРМА в рамках уголовных производств.

Потратить на ОВГЗ АРМА может около 80% находящихся у них в управлении средств. Сейчас агентство управляет суммой 870 млн. грн.

Ранее в июле Служба безопасности Украины передала профильному регулятору арестованные российские активы на сумму около 15 млрд гривен, которые включают гостиницы, санатории, а также собственность компаний "Газпром", "Роснефть" и других. Как сообщает пресс-служба СБУ, переданные активы, включают:

80 санаториев, спортивных учреждений и других имущественных комплексов в разных регионах Украины стоимостью 7 млрд гривен, незаконно переданных на баланс Федерации профсоюзов Украины;

активы 19 украинских компаний, которые контролировались корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн.

Тысячи связанных с российскими компаниями объектов недвижимости и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

АРМА сможет управлять этими активами для обеспечения прибыли государству до момента, пока они не будут окончательно изъяты в пользу Украины.

Напомним, в Украине решением суда были арестованы и переданы агентству АРМА счета и активы одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве. Считается, что контрольный пакет акций ТРЦ принадлежит структурам, близким к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Также ранее Фокус писал об аресте имущества российского ресторатора Александра Орлова, владельца заведений Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила и других.