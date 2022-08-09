Из-за связи с РФ: арестованные права ТРЦ Ocean Plaza передали в АРМА, – генпрокурор

Среди конечных бенефициаров торгово-развлекательного центра значатся российские бизнесмены из окружения Владимира Путина.

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве передали в управление Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокурор в своем заявлении не указал название ТРЦ, но, очевидно, что имеется в виду Ocean Plaza, ситуация с которым публично обговаривается уже несколько недель.

"Речь идет об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора", – в частности, сказал генпрокурор.

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Как сообщалось ранее, торговый объект закрылся после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Исключением стал лишь нулевой этаж, где находился супермаркет "Ашан" и еще несколько магазинов. С 25 июля ТРЦ полностью прекратил работу.

Считается, что контрольный пакет акций принадлежит структурам, близким к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах также подтверждает, что речь в заявлении генпрокурора идет об Ocean Plaza.

Как рассказал Костин, досудебное расследование установило, что денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись по цепи финансовых операций на счета российских граждан. После этого деньги, среди прочего, использовали для финансирования производства и поставки боеприпасов для ВС РФ.

Другие коммерческие объекты, связанные с РФ

Еще одно уголовное производство касается ареста корпоративных прав и 35 объектов недвижимости предприятия, также связанного с РФ. Речь идет об одном из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины.

Общая сумма арестованного – более 2,3 млрд грн.

В течение 2017-2022 годов должностные лица предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн. Следствие также считает, что они противоправно перечислили более 5 млрд грн юридическому лицу-нерезиденту, подконтрольному российской нефтяной компании с целью их легализации.

Напомним, 5 августа появилась информация, что ТРЦ Ocean Plaza откроется 11 августа. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на письмо, которое предприятие разослало арендаторам. Администрация попросила их подготовить помещения к этой дате и пообещала вскоре проинформировать о порядке проведения работ и ввозе или вывозе товаров.