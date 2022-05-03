Внимание, на выход: кто из IT-компаний покинул российский рынок

Война и агрессия России стали важным поводом для технологических компаний закрыть сотрудничество и офисы в РФ. Но все ли компании избавляются от токсичных представительств?

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Полномасштабное вторжение России принесло украинской сфере IT серьезные вызовы: угроза жизни специалистов, призыв в Вооруженные силы Украины военнообязанных, необходимость как-то распорядиться офисами, которые работали на территории страны-агрессора.

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Фокус расспросил самые крупные IT-компании в Украине, как они планируют свой уход из РФ, а также какие сложности преодолевают во время войны.

IT-компании закрывают офисы в РФ, чтобы избавиться от проблем

Из десяти самых крупных IT-компаний в Украине у трех есть офисы в России: это EPAM, Luxoft, DataArt. После вторжения России в Украину центры разработки в РФ превратились в активы, несущие большие репутационные риски. Хоть и не сразу после начала полномасштабной войны, но все три IT-компании с офисами в РФ заявили, что сворачивают бизнес в стране-агрессоре.

Компания EPAM 4 марта объявила, что намерена прекратить предоставлять услуги клиентам в России, обеспечив поддержку во время переходного периода.

Прошел месяц, и EPAM ужесточила свою позицию: 8 апреля появился пост о полном уходе из России.

"Процессы, связанные с полной остановкой операций в России, будут проходить поэтапно в течение следующих трех месяцев с соблюдением всех действующих законодательных требований", — отметили в EPAM.

Медиа писали о том, что компания перевезла до тысячи своих сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан. В ответ на вопросы Фокуса в пресс-службе EPAM отметили, что украинский офис не отвечает за закрытие бизнеса в России и релокацию специалистов из других стран, а потому не может комментировать то, что находится вне его компетенции.

DXC и ее дочерняя компания Luxoft 4 марта заявили об уходе из Российской Федерации.

В ответ на инфозапрос Фокуса в Luxoft признали, что процесс выхода из РФ занимает некоторое время и включает определенные обязательства.

"У нас около 1000 человек работают в России на внешних заказчиков из Европы и Америки. Эти проекты мы постепенно переводим в другие локации, рассматриваем возможности перемещения людей вместе с проектами. Кто соглашается — помогаем с переездом, человек продолжает работать на международный проект из другой локации. Но количество таких кейсов невелико", — отметили в Luxoft.

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В компании обещают, что с июля у нее не будет ни сотрудников, ни офисов в России. После этого полный уход из России будет завершен.

В DataArt 2 марта объявили, что прекратили все инвестиции, найм и развитие бизнеса в России. Впрочем, судя по заявлению, полностью выйти из бизнеса с российскими заказчиками компания все еще не готова.

"Мы по-прежнему несем ответственность за всех наших коллег и будем выполнять все обязательства перед нашими сотрудниками и клиентами. Официальная корпоративная политика всегда предписывала избегать госконтрактов в России, поэтому у нас контракты только с частными компаниями. Наши клиенты выступают против войны, как и мы", — заявили в DataArt.

IT и мобилизация в Украине: война забирает инженеров

В Украине в условиях войны IT-компании успешно справились с задачей эвакуации сотрудников. А вот мобилизация существенно влияет на работу сферы — компании теряют специалистов.

В крупных компаниях неохотно говорят о том, сколько IT-специалистов ушли из проектов, чтобы защищать Украину в рядах ВСУ и теробороны. Все они признают, что мужчины призывного возраста составляют важную часть команды. Так, в Ciklum рассказали, что среди специалистов, с которыми сотрудничает компания, мужчины составляют около двух третей. Это означает, что, к примеру, если в штате 4 тыс. человек, то около 3 тысяч или более — именно те, кто потенциально может пополнить ряды ВСУ.

[ + – ] Мужчины призывного возраста составляют подавляющее количество работников IT-компаний Фото: Pixabay

"Мужчины призывного возраста составляют подавляющее количество всех работников компании. Есть работники, которые вступили в ряды ВСУ или территориальной обороны — более 100 человек. То, что работники временно оставляют работу, конечно, добавляет вызовов на проектах", — отметили в SoftServe.

В GlobalLogic рассказали, что к ВСУ и ТРО присоединились около 160 специалистов.

Большие IT-компании объединяет то, что они сохраняют за мобилизованными рабочие места и зарплаты, выделяют дополнительные выплаты, помогают с экипировкой.

Тем не менее, отток специалистов из IT-отрасли — это проблема. Вот как ее суть очертили в Intellias: "Клиенты все чаще хотят нанимать специалистов вне Украины не столько из-за военных действий, сколько из-за риска потери ключевых инженеров в связи с их мобилизацией. Западным заказчикам достаточно потерять несколько ключевых инженеров из своих проектов, чтобы надолго закрыть сотрудничество с украинскими поставщиками IT-решений. Не с конкретной компанией, а со всем рынком", — считают в Intellias.

В компании предостерегают: если IT-индустрия будет утрачена, бюджет Украины может недополучить до $7 млрд поступлений от экспорта IT-услуг.

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