Из России уходит EPAM - крупнейший разработчик софта

IT-компания выделит 100 миллионов долларов для поддержки украинских сотрудников и их семей.

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EPAM, основанная в 1993 году белорусом Аркадием Добкиным, заявила об уходе с российского рынка. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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Согласно официальному заявлению, EPAM "прекращает обслуживание российских клиентов и выделяет дополнительные 100 миллионов долларов на поддержку сотрудников и их семей в Украине".

Из заявления также следует, что разработчик больше не будет обслуживать клиентов, находящихся в России, и не будет работать на российское правительство, "полностью соблюдая все санкции". Согласно заявлению, которое компания разместила на веб-ресурсе Комиссии США по ценным бумагам и биржам, в течение следующих трех месяцев в тесном сотрудничестве с сотрудниками компании, подрядчиками и клиентами, EPAM свернет все проекты в РФ.

Компания заинтересована в наборе новых сотрудников, которые могли бы работать в офисах в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии. Делается это в целях "обеспечения непрерывности бизнеса". Также EPAM ускорит перевод своей деятельности из России за счет активного перемещения сотрудников.

Разработчик сообщил, что значительное количество сотрудников уже переехало в другие страны, где у компании есть офисы. И в ближайшее время сотрудники продолжат релокацию из РФ.

"EPAM планирует продолжить свою деятельность в Беларуси, а также реализовать конкретные планы по обеспечению непрерывности бизнеса в Беларуси", — говорится в заявлении. Скорее всего, российских работников перевозят в Беларусь.

Отметим, что у компании есть офисы в более чем 40 странах, где трудятся более 40 тыс. людей. Компания разрабатывает разные продукты: e-commerce, VR-игры, разного рода приложения, проекты в сферах Big Data, Data Science.

Напомним, что EPAM является разработчиком приложения госуслуг "Дія".

Ранее мы сообщали о том, что сотрудник EPAM застрелил белорусского офицера. Айтишник отказался открывать двери по требованию правоохранителей, и после того как они вломились в квартиру, мужчина открыл огонь.