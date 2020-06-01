Государство не потратило ни копейки на создание приложения "Дія", – Федоров
Приложение бесплатно разработала IT-компания EPAM Systems
Государство не потратило средств госбюджета на создание приложения "Дія". Об этом в интервью Фокусу рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Как думаете, сколько государственных денег мы потратили на портал "Дія", приложение, портал "Цифрова освіта", проект "Дія. Бізнес" и консалтинговую зону офлайн, которую мы открыли в Харькове? Правильный ответ — ноль бюджетных гривен. Более того, мы находим и останавливаем неэффективные закупки в сфере IT. В прошлом месяце таким способом предотвратили расходование 700 млн грн", – заявил министр.
По его словам, приложение "Дія" бесплатно разработала IT-компания EPAM Systems. Портал "Цифрова освіта" развивается за счет донорских средств благотворительных фондов.
"Международные организации и благотворительные фонды и раньше оказывали Украине финансовую помощь. На что шли деньги тогда, непонятно, мы просто не дали им уйти в никуда, а использовали по назначению. Только поймите правильно: то, что мы пока вынужденно обходимся без бюджетных средств, не предмет моей гордости. Я как раз выступаю за то, чтобы у нас появилось бюджетное финансирование", – добавил он.
Также Федоров рассказал, что скоро в приложении "Дія" появится цифровой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), которым можно будет пользоваться в любом банке или почтовом отделении.
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Как ранее сообщал Фокус:
- 6 февраля состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".
- 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило портал государственных услуг "Дія".