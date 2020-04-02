"Дія" в действии. Минцифры запустило портал электронных госуслуг
2020-04-02 16:27:00
На портале уже можно получить 27 публичных услуг
Министерство цифровой трансформации запустило портал государственных услуг "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Портал доступен по адресу diia.gov.ua, на нем уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Кроме того, можно оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.
Все другие услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.
Как ранее сообщал Фокус:
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