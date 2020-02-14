Министр показал возможный дизайн электронного паспорта украинца
2020-02-14 11:07:40
На экран будет сразу выводиться только самая необходимая информация из документа
Минцифры работает над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ получат владельцы загранпаспорта и ID-карты. Об этом написал в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров и привел три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.
"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – написал он.
Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа. При нажатии на экран будет появляться дополнительная информация: срок действия, пол, гражданство и др. Но фотография владельца при нажатии не будет увеличиваться (как это сделано на водительских удостоверениях), так как она сразу будет сделана довольно крупной.
Как ранее сообщал Фокус:
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