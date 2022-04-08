Із Росії йде EPAM — найбільший розробник софту

IT-компанія виділить 100 мільйонів доларів для підтримки українських працівників і їхніх сімей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

EPAM, заснована 1993 року білорусом Аркадієм Добкіним, заявила про вихід із російського ринку. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Згідно з офіційною заявою, EPAM "припиняє обслуговування російських клієнтів і виділяє додаткові 100 мільйонів доларів на підтримку співробітників і їхніх сімей в Україні".

Із заяви також випливає, що розробник більше не обслуговуватиме клієнтів, що перебувають у Росії, і не працюватиме на російський уряд, "цілком дотримуючись усіх санкцій". Згідно із заявою, яку компанія розмістила на вебресурсі Комісії США з цінних паперів і бірж, протягом наступних трьох місяців у тісній співпраці зі співробітниками компанії, підрядниками та клієнтами, EPAM зверне всі проєкти в РФ.

Компанія зацікавлена в наборі нових співробітників, які могли б працювати в офісах у Центральній і Східній Європі, Латинській Америці й Індії. Робиться це з метою "забезпечення безперервності бізнесу". Також EPAM прискорить переведення своєї діяльності з Росії за рахунок активного переміщення працівників.

Розробник повідомив, що значна кількість співробітників уже переїхала в інші країни, де компанія має офіси. І найближчим часом співробітники продовжать релокацію з РФ.

"EPAM планує продовжити свою діяльність у Білорусі, а також реалізувати конкретні плани щодо забезпечення безперервності бізнесу в Білорусі", — йдеться в заяві. Швидше за все, російських працівників перевозять у Білорусь.

Зазначимо, що компанія має офіси в більш ніж 40 країнах, де працюють понад 40 тис. людей. Компанія розробляє різні продукти: e-commerce, VR-ігри, різноманітні програми, проєкти у сферах Big Data, Data Science.

Нагадаємо, що EPAM є розробником додатка держпослуг "Дія".

Раніше ми повідомляли про те, що співробітник EPAM застрелив білоруського офіцера. Айтішник відмовився відчиняти двері на вимогу правоохоронців, і після того, як вони вломилися в квартиру, чоловік відкрив вогонь.