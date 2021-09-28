Айтишник з ЕРАМ застрелив офіцера білоруської "Альфи" (відео штурму)

Житель квартири відмовився відкривати двері на вимогу силовиків. Вони їх виламали, а коли зайшли всередину, по них відкрили вогонь з рушниці.

Сьогодні, 28 вересня в Білорусі був смертельно поранений співробітник Комітету держбезпеки. Про це повідомляє пресслужба КДБ Білорусі.

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Повідомляється, що силовики проводили спеціальні заходи щодо відпрацювання адрес, у яких могли бути особи, причетні до терористичної діяльності. В одному з житлових будинків по правоохоронцях був відкритий вогонь з рушниці. У результаті один співробітник КДБ загинув.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, нападника вбили. Загиблим, як чутно у відео, є співробітник КДБ з позивним "Нірвана", а звуть його — Дмитро.

В опублікованому відео видно, що житель квартири відмовився відкривати двері співробітникам КДБ. Ті їх почали виламувати. Після цього з'являються кадри з квартири, де видно молодого чоловіка з рушницею. Коли силовики зламали двері і зайшли у квартиру, пролунали звуки пострілу.

За фактом вбивства особи у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.

У Telegram-каналі "Еўрарадые | Єврорадіо" стверджують, що події відбулися в Мінську. За попередньою інформацією, у квартирі перебував Андрій Зельцер з IT-компанії EPAM Systerms.

Нагадаємо, 25 вересня група партизан "Чорни Бусел" у Білорусі скинула на базу ОМОНу ємності з горючою сумішшю. Об'єктом атаки стала база силовиків у Мінську за адресою вул. Героїв 120-ї дивізії.