Атакували дронамі. Білоруські партизани скинули на базу ОМОНу горючу суміш (відео)

Група "Чорна Бусел" заявляє, що всі об'єкти білоруських силовиків можуть стати "потенційною метою для їх наступних акцій".

Група "Чорна Бусел" скинула на базу ОМОНу в Мінську дві ємності по 5 літрів із запальною сумішшю. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Буслов ляцяць".

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Заявляється, що об'єктом атаки стала база ОМОН в Мінську за адресою вул. Героїв 120-ї дивізії. Скидання був здійснений сьогодні вранці (25 вересня). Попадання в ціль супроводжувалося "гучними вибухами і спалахами". Інтервал між скидами склав близько 20 секунд.

"У сусідніх омоновскіх будинках прокинулося все зміїне кубло. Стрілками на карті позначені попадання. Хвалений луківське ППО не в змозі прикрити навіть повний режимними об'єктами район", — вказується в публікації.

Додатково вказується, що всі відомчі об'єкти Міністерства внутрішніх справ Білорусі, нерухомість і автомобілі силовиків є потенційними цілями наступних акцій. Тому вони "настійно рекомендують" не ставити свій транспорт в районі подібних об'єктів.

На момент написання новини білоруські силовики на своїх інформаційних каналах не коментували ситуацію.

Додамо, що найімовірніше цивільну версію дрона переробили для скидання подібного роду речовин.

Нагадаємо, в Білорусі посадили росіянку за твіт про Лукашенка на півтора року. Публікація стосувалася критики президента за інцидент з Протасевичем. Нині в країні судять громадянина України, який брав участь в протестах проти режиму Олександра Лукашенка.