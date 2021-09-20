У Білорусі на півтора року засудили росіянку за твіт про Лукашенка

У пості Ірина Вікхольм критикувала режим Лукашенка за посадку літака Ryanair, назвавши інцидент "актом державного авіапіратства".

Суд Московського району Бреста засудив росіянку Ірину Вікхольм до 1,5 років колонії загального режиму. Причиною послужило розміщення в соцмережах матеріалу BBC про посадку літака Ryanair в Мінську з підписом: "Новий злочин Лукашенкащодо: акт державного авіапіратства". Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Вясна".

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Ірину Вікхольм засудили за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (наклеп на президента республіки Білорусь). На суді росіянка відмовилася від запропонованого їй державного адвоката і вину свою не визнала.

58 річну жінку заарештували 28 травня 2021, після того як вона зробила репост зі своїм коментарем про посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича. Її запросили на бесіду до Відділу щодо громадянствата міграції, а в цей час провели обшук у її квартирі, при якому вилучили ноутбук.

"Бажаючи завдати шкоди авторитету держави, 23 травня 2021 року в соціальній мережі Twitter зі свого мобільного телефону розмістила публікацію. У ній містилися фотозображення президента Республіки Білорусь і наклепницькі відомості про вчинення ним "акту тероризму і авіапіратства", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Про затримання російської громадянки стало відомо тільки на початку вересня. Її прізвище не розголошувалася — в Генпрокуратурі Білорусі тільки повідомили, що в суд направлено кримінальну справу стосовно іноземної громадянки "В".

За словами правозахисників, Вікхольм живе в республіці близько 10 років, у неї немає родичів у Білорусі. З нею зустрічалися співробітники російського посольства в Мінську, хоча про підтримку з боку дипломатичного відомства вона не просила.

Нагадаємо, що колишнього головного редактора Telegram каналу NEXTA Романа Протасевича заарештували в травні цього року за "антиурядову" діяльність. Пізніше він заявляв, що був поміщений під домашній арешт, оскільки активно співпрацює зі слідством.

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі за "таємну змову з метою захоплення влади". Її визнали винною за трьома статтями.