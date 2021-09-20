В Беларуси на полтора года осудили россиянку за твит про Лукашенко

В посте Ирина Викхольм критиковала режим Лукашенко за посадку самолета Ryanair, назвав инцидент "актом государственного авиапиратства".

Суд Московского района Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии общего режима. Причиной этому послужило размещение в соцсетях материала BBC о посадке самолета Ryanair в Минске с подписью: "Новое преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства". Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Вясна".

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Ирину Викхольм осудили по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (клевета на президента республики Беларусь). На суде россиянка отказалась от предложенного ей государственного адвоката и вину свою не признала.

58 летнюю женщину арестовали 28 мая 2021, после того как она сделала репост со своим комментарием о посадке самолета Ryanair и аресте Романа Протасевича. Ее пригласили на беседу в Отдел по гражданству и миграции, а в это время провели обыск в ее квартире, при котором изъяли ноутбук.

"Желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", — говорится в сообщении прокуратуры.

О задержании российской гражданки стало известно только в начале сентября. Ее фамилия не разглашалась – в Генпрокуратуре Беларуси только сообщили, что в суд направлено уголовное дело в отношении иностранной гражданки "В".

По словам правозащитников Викхольм проживает в республике около 10 лет, у нее нет родственников в Беларуси. С ней встречались сотрудники российского посольства в Минске, хотя о поддержке со стороны дипломатического ведомства она не просила.

Напомним, что бывшего главреда Telegram канала NEXTA Романа Протасевича арестовали в мае этого года за "антиправительственную" деятельность. Позже он заявлял, что был помещен под домашний арест, поскольку активно сотрудничает со следствием.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы за "тайный сговор с целью захвата власти". Ее признали виновной по трем статьям.