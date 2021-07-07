"Я снова с вами": Протасевич вернулся в Twitter и записал видеообращение (видео)

Белорусский оппозиционер, находящийся под домашним арестом, пообещал подписчикам по возможности отвечать на их вопросы.

Оппозиционер и экс-редактор NEXTA Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, завел новый аккаунт в соцсети Twitter, об этом он рассказал в видеообращении.

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По словам белорусского оппозиционера, который находится под домашним арестом в Беларуси, возвращается к жизни в интернете и теперь всегда будет на связи.

"Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время?", — говорится в публикации экс-редактора NEXTA.

В качестве доказательства, что новый аккаунт в Twitter принадлежит именно ему, Роман Протасевич опубликовал короткое видеообращение к своим подписчикам.

"Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете, теперь всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-то прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить", — заявил арестованный Роман Протасевич в видеообращении.

На вопрос подписчика, когда падет в Беларуси диктатура, оппозиционер ответил: "Я похож на аналитика?". У Романа Протасевича также поинтересовались, допрашивали ли его подконтрольные Кремлю "прокуроры ЛНР", на что экс-редактор NEXTA заявил: "Я уже отвечал на этот вопрос. Всё остальное — в СК".

[ + – ] Видеообращение Романа Протасевича

Ранее Фокус сообщал, что Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после принудительной посадки самолета RyanAir. Вместе с экс-редактором NEXTA была задержана девушка оппозиционера София Сапега.

После задержания Роман Протасевич на камеру заявлял, что всячески сотрудничает со следствием, которое обвиняет оппозиционера в организации массовых протестов в Беларуси после обнародования результатов президентских выборов, по итогам которых победил Александр Лукашенко.

Также Фокус рассказывал, что 25 июля суд отпустил Протасевича и Сапегу под домашний арест. Накануне в одном из столичных парков заметили пару, похожую на Протасевича и Сапегу, которая общалась с тележурналистами. Отец оппозиционера предположил, что Романа Протасевича и Софию Сапегу могли отпустить под домашний арест из-за "новой политической игры властей Беларуси".