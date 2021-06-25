Задержанных в Минске Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

Накануне в одном из столичных парков заметили пару, похожую на Протасевича и Сапегу, которая общалась с тележурналистами.

Бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его возлюбленную Софью Сапегу отправили под домашний арест. Об этом рассказали ВВС их родители.

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Дмитрий Протасевич заявил журналистам, что ему сложно комментировать почему власти Беларуси решили пойти на такой шаг и выпустили его сына из СИЗО.

"Может быть, идет политическая игра", — предположил отец Романа Протасевича.

Впрочем, по его словам, обвинения с них еще не сняли и они находятся "под полным контролем властей".

"Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят", — отметил Дмитрий Протасевич, добавив, что им с супругой никто не сообщает о состоянии сына.

По словам Сергея Дудича, отчима Сапеги, девушка находятся под домашним арестом уже более двух дней. Она живет в съемной квартире в Минске.

Родителям Сапеги удалось увидеться с дочерью накануне, 24 июня. И, по их словам, для них это стало неожиданностью. Отмечается, что во время общения их не ограничивали.

В посольстве России сообщили, что на текущий момент решается возможность посещения Сапеги российским консулом.

Примечательно, что 23 июня Telegram-канал "МотолькоПомоги" опубликовал фото, на котором, предположительно, Протасевич и Сапега давали "интервью" белорусским журналистам в одном из парков Минска возле здания гостелеканала ОНТ.

[ + – ] В Telegram-канале сообщили, что Протасевича и Сапегу видели в одном из парков Минска Фото: скриншот

Утром 25 июня российский гостелеканал RT опубликовал фото людей, похожих на Протасевича и Сапегу. По информации журналистов, снимок был сделан в Минске.

[ + – ] RT сообщает, что Протасевича и Сапегу видели гуляющими по Минску Фото: скриншот

Напомним, задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги произошло 23 мая в аэропорту Минска. Они находились на борту самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который экстренно посадили по требованию властей Беларуси из-за якобы сообщения о "минировании" борта.

После этого Протасевич заявлял, что сотрудничает со следствием, записывал "признания" в том, что ему инкриминируют белорусские власти, участвовал в "интервью" гостелеканалу ОНТ и появился на брифинге МИД Беларуси по ситуации с бортом Ryanair.

24 июня ЕС ввел против Беларуси новый пакет секторальных санкций из-за вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания Протасевича с Сапегой.