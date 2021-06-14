Протасевич появился на брифинге властей Беларуси по ситуации с посадкой самолета Ryanair (видео)

Во время общения с журналистами оппозиционер заявил, что он "чувствует себя хорошо", "добровольно сотрудничает со следствием" и что его "никто не избивал".

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA, которого задержали 23 мая после принудительной посадке в Минске самолета компании Ryanair, Роман Протасевич появился на организованном МИД Беларуси брифинге по ситуации с этим бортом. Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что сперва МИД Беларуси объявил об участии в мероприятии представителей Департамента авиации Министерства транспорта, Министерства обороны, Следственного комитета, пограничников и "других релевантных спикеров".

Однако незадолго до начала брифинга в зал внесли табличку, на которой было написано имя Протасевича, заявив, что тот "в последний момент решил принять участие в брифинге".

В ходе общения с прессой представитель Военно-воздушных сил страны Игорь Голуб демонстрировал слайды со скриншотами, уверяя, что "перехвата рейса Ryanair не было".

"До границы с Литвой — 2-2,5 мин полета. Но командир воздушного судна начал разворот. На фото рядом нет истребителя", — рассказал Голуб.

Протасевич же во время общения с журналистами заявил, что он "чувствует себя хорошо" и "ни на что не жалуется", подчеркнув, что "его никто не бил".

Бывший главред Telegram-канала NEXTA также рассказал, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием и отметил, что его возлюбленная, россиянка София Сапега, которую также задержали вместе с ним в Минске, оказалась "заложником ситуации". Также, по его словам, в похожем положении оказались и его родители, которые находятся в Польше.

В ВВС отметили, что они не могут проверить эти высказывания Протасевича и действительно ли тот добровольно сотрудничает со следствием.

В ходе брифинга Протасевич также рассказал, что он предоставляет показания только правоохранителям Беларуси, тем самым отметив, что его не вынуждают давать показания боевикам "ЛНР", которые завели против него "уголовное дело" из-за его участия в войне на Донбассе в составе полка "Азов".

Напомним, задержание Романа Протасевича произошло 23 мая в аэропорту Минска. Оппозиционер находился на борту самолета компании Ryanair, следовавшем из Афин в Вильнюс, который экстренно посадили по требованию властей Беларуси.

27 мая в "Генпрокуратуре" "ЛНР" завели уголовное дело на Протасевича за участие в боевых действиях на Донбассе. По словам главы полка "Азов", Протасевич действительно был на Донбассе, но "воевал при помощи слов, а не оружия".