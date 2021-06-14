Протасевич з'явився на брифінгу влади Білорусі щодо ситуації з посадкою літака Ryanair (відео)

Під час спілкування з журналістами опозиціонер заявив, що він "почувається добре", "добровільно співпрацює зі слідством" і що його "ніхто не бив".

Колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA, якого затримали 23 травня після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair, Роман Протасевич зʼявився на організованому МЗС Білорусі брифінгу щодо ситуації з цим бортом. Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що спершу МЗС Білорусі оголосило про участь у заході представників Департаменту авіації Міністерства транспорту, Міністерства оборони, Слідчого комітету, прикордонників та "інших релевантних спікерів".

Однак незадовго до початку брифінгу в зал внесли табличку, на якій було написане імʼя Протасевича, заявивши, що той "в останній момент вирішив взяти участь в брифінгу".

У процесі спілкування з пресою представник Військово-повітряних сил країни Ігор Голуб демонстрував слайди зі скріншотами, запевняючи, що "перехоплення рейсу Ryanair не було".

"До кордону з Литвою — 2-2,5 хв польоту. Але командир повітряного судна почав розворот. На фото поруч немає винищувача", — розповів Голуб.

Протасевич же під час спілкування з журналістами заявив, що він "почувається добре" та "ні на що не скаржиться", підкресливши, що "його ніхто не бив".

Колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA також розповів, що його не примушували до співпраці зі слідством і зазначив, що його кохана, росіянка Софія Сапега, яку також затримали разом із ним у Мінську, стала "заручницею ситуації". Також, за його словами, в схожому становищі опинилися і його батьки, які знаходяться в Польщі.

У ВПС зазначили, що вони не можуть перевірити ці висловлювання Протасевича і чи дійсно той добровільно співпрацює зі слідством.

Під час брифінгу Протасевич також розповів, що він надає свідчення тільки правоохоронцям Білорусі, тим самим зазначивши, що його не змушують давати свідчення бойовикам "ЛНР", які завели проти нього "кримінальну справу" через його участь у війні на Донбасі в складі полку "Азов".

Нагадаємо, затримання Романа Протасевича відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Опозиціонер знаходився на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі.

27 травня в "Генпрокуратурі" "ЛНР" завели кримінальну справу на Протасевича за участь в бойових діях на Донбасі. За словами глави полку "Азов", Протасевич дійсно був на Донбасі, але "воював за допомогою слів, а не зброї".