Затриманих у Мінську Протасевича і Сапегу відпустили під домашній арешт

Напередодні в одному зі столичних парків помітили пару, схожу на Протасевича і Сапегу, яка спілкувалася з тележурналістами.

Колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його кохану Софію Сапегу відправили під домашній арешт. Про це розповіли ВВС їхні батьки.

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Дмитро Протасевич заявив журналістам, що йому складно коментувати, чому влада Білорусі вирішила піти на такий крок і випустила його сина із СІЗО.

"Може, йде політична гра", — припустив батько Романа Протасевича.

Втім, за його словами, звинувачення з них ще не зняли і вони перебувають "під повним контролем влади".

"Слідство проводиться. Ми явно не зраділи. Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить", — зазначив Дмитро Протасевич, додавши, що їм з дружиною ніхто не повідомляє про стан сина.

За словами Сергія Дудича, вітчима Сапеги, дівчина під домашнім арештом вже понад два дні. Вона живе в орендованій квартирі в Мінську.

Батькам Сапеги вдалося побачитися з дочкою напередодні, 24 червня. І, за їхніми словами, для них це стало несподіванкою. Зазначається, що під час спілкування їх не обмежували.

У посольстві Росії повідомили, що на поточний момент вирішується можливість відвідування Сапеги російським консулом.

Примітно, що 23 червня Telegram-канал "МотолькоПомоги" опублікував фото, на якому, імовірно, Протасевич і Сапега давали "інтервʼю" білоруським журналістам в одному з парків Мінська біля будівлі державного телеканалу ОНТ.

[ + – ] У Telegram-каналі повідомили, що Протасевича і Сапегу бачили в одному з парків Мінська Фото: скриншот

Вранці 25 червня російський держканал RT опублікував фото людей, схожих на Протасевича і Сапегу. За інформацією журналістів, знімок був зроблений у Мінську.

[ + – ] RT повідомляє, що Протасевича і Сапегу бачили на прогулянці по Мінську Фото: скриншот

Нагадаємо, затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Вони перебували на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі через нібито повідомлення про "замінування" борту.

Після цього Протасевич заявляв, що співпрацює зі слідством, записував "зізнання" в тому, що йому інкримінує білоруська влада, брав участь в "інтервʼю" держтелеканалу ОНТ і зʼявився на брифінгу МЗС Білорусі щодо ситуації з бортом Ryanair.

24 червня ЄС ввів проти Білорусі новий пакет секторальних санкцій через вимушену посадку в Мінську літака Ryanair і затримання Протасевича із Сапегою.