Затриманих у Мінську Протасевича і Сапегу відпустили під домашній арешт
Напередодні в одному зі столичних парків помітили пару, схожу на Протасевича і Сапегу, яка спілкувалася з тележурналістами.
Колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його кохану Софію Сапегу відправили під домашній арешт. Про це розповіли ВВС їхні батьки.
Дмитро Протасевич заявив журналістам, що йому складно коментувати, чому влада Білорусі вирішила піти на такий крок і випустила його сина із СІЗО.
"Може, йде політична гра", — припустив батько Романа Протасевича.
Втім, за його словами, звинувачення з них ще не зняли і вони перебувають "під повним контролем влади".
"Слідство проводиться. Ми явно не зраділи. Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить", — зазначив Дмитро Протасевич, додавши, що їм з дружиною ніхто не повідомляє про стан сина.
За словами Сергія Дудича, вітчима Сапеги, дівчина під домашнім арештом вже понад два дні. Вона живе в орендованій квартирі в Мінську.
Батькам Сапеги вдалося побачитися з дочкою напередодні, 24 червня. І, за їхніми словами, для них це стало несподіванкою. Зазначається, що під час спілкування їх не обмежували.
У посольстві Росії повідомили, що на поточний момент вирішується можливість відвідування Сапеги російським консулом.
Примітно, що 23 червня Telegram-канал "МотолькоПомоги" опублікував фото, на якому, імовірно, Протасевич і Сапега давали "інтервʼю" білоруським журналістам в одному з парків Мінська біля будівлі державного телеканалу ОНТ.
Вранці 25 червня російський держканал RT опублікував фото людей, схожих на Протасевича і Сапегу. За інформацією журналістів, знімок був зроблений у Мінську.
Нагадаємо, затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Вони перебували на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі через нібито повідомлення про "замінування" борту.
Після цього Протасевич заявляв, що співпрацює зі слідством, записував "зізнання" в тому, що йому інкримінує білоруська влада, брав участь в "інтервʼю" держтелеканалу ОНТ і зʼявився на брифінгу МЗС Білорусі щодо ситуації з бортом Ryanair.
24 червня ЄС ввів проти Білорусі новий пакет секторальних санкцій через вимушену посадку в Мінську літака Ryanair і затримання Протасевича із Сапегою.