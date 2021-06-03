"Видно сліди наручників і синці", — батьки Протасевича про "зізнання" сина (відео)

Відео білоруського телеканалу, як вважає мама Протасевича, зняли на замовлення білоруської влади, щоб виправдати себе і примусову посадку літака 23 травня.

Батьки засновника Nexta Романа Протасевича Дмитро та Наталя заявили, що в інтервʼю, яке показали на державному каналі ОНТ, видно синці на шиї і сліди наручників на руках. Про це вони заявили в коментарі для Справжнього часу.

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За словами мами Наталії Протасевич, вона чітко помітила сліди від наручників, синці на руках і сліди удушення на шиї. Батьки затриманого в Білорусі Романа Протасевича впевнені, що відео зняте на замовлення влади Білорусі, щоб виправдати себе і примусову посадку літака 23 травня.

"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилити, здалеку затемнено. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі й сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, яке надали минулого тижня", — говорить Наталя Протасевич.

Також Протасевичу, за твердженнями мами, не дали зустрітися з адвокатами і не пустили до нього незалежних лікарів для обстеження. Більш того, на думку Наталії, відео порушує таємницю слідства в судово-правовій системі.

"Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку", — нарікає Наталя Протасевич.

Нагадаємо, білоруське ТБ показало інтервʼю з Протасевичем, який "розкаявся". У ньому він стверджує, що поважає президента Лукашенка, а сам зізнався в організації протестів у Мінську. При цьому Протасевич сподівається, що Лукашенко не видасть його в "ЛНР", де на нього бойовики завели кримінальну справу.