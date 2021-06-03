Протасевич: "Надеюсь, у Лукашенко хватит воли не выдать меня "ЛНР" (видео)

Говоря об "уголовном деле", открытом боевиками, Протасевич заметно нервничал и смотрел в пол. При этом он упустил тот факт, что Беларусь не признает "ЛНР" и экстрадиция невозможна.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в интервью белорусским СМИ, что "уголовное дело", возбужденное против него в так называемой "Луганской народной республике", является "целиком логичным". Соответствующее интервью вышло на государственном телеканале "ОНТ" в четверг, 3 июня.

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"Понимаете, суть в чем еще, естественно, целиком логично, что такое "уголовное дело" было возбуждено. Мне тяжело на самом деле сказать вообще хоть что-то, потому что… Разумеется. Единственное, на что я надеюсь, это на то, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости для того, чтобы не выдать меня", – заявил он.

Примечательно, что для экстрадиции в "ЛНР" необходимо, чтобы Беларусь официально признала ее государством, однако на сегодняшний день такого решения в Минске не принимали.

Эти слова белорусский оппозиционер произносил заметно нервничая. В таком ключе проходило все интервью. В другой его части Протасевич заявил, что "безусловно уважает" президента страны Александра Лукашенко и считает его "человеком со стальными яйцами".

На видео он говорит, что со временем стал понимать, что "на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, являются просто попыткой давления".

Напомним, ранее "генпрокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов" и принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Как сообщал Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.