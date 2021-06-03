Протасевич: "Сподіваюся, у Лукашенка вистачить волі не видати мене "ЛНР" (відео)

Говорячи про "кримінальну справу", відкриту бойовиками, Протасевич помітно нервував і дивився в підлогу. При цьому він пропустив той факт, що Білорусь не визнає "ЛНР" та екстрадиція неможлива.

Засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич заявив в інтерв'ю білоруським ЗМІ, що "кримінальна справа", порушена проти нього в так званій "Луганській Народній Республіці", є "цілком логічною". Відповідне інтерв'ю вийшло на державному телеканалі "ОНТ" у четвер, 3 червня.

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"Розумієте, суть в чому ще, звичайно, цілком логічно, що така "кримінальна справа" була порушена. Мені важко насправді сказати взагалі хоч щось, бо... Зрозуміло. Єдине, на що я сподіваюся, це на те, що в Олександра Григоровича знайдеться достатньо політичної волі і достатньо якоїсь рішучості для того, щоб не видати мене", — заявив він.

Варто зазначити, що для екстрадиції в "ЛНР" необхідно, щоб Білорусь офіційно визнала її державою, проте на сьогоднішній день такого рішення в Мінську не ухвалювали.

Ці слова білоруський опозиціонер вимовляв помітно нервуючи. У такому ключі проходило все інтерв'ю. В іншій його частині Протасевич заявив, що "безумовно поважає" президента країни Олександра Лукашенка й вважає його "людиною зі сталевими яйцями".

На відео він говорить, що з часом почав розуміти, що "насправді багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, є просто спробою тиску".

Нагадаємо, раніше "генпрокуратура ЛНР" порушила кримінальну справу стосовно Протасевича за підозрою в тому, що він у 2014 році добровільно вступив у батальйон "Азов" і брав участь в бойових діях на території Донбасу.

Як повідомляв Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.