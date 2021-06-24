Банки, нафта, зброя: ЄС ввів новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі

Нові обмеження також передбачають заборону на продаж хлориду калію, тютюнових виробів і обладнання відстеження.

У четвер, 24 червня, Європейський союз офіційно ввів новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі через вимушену посадку літака компанії Ryanair у Мінську і затримання ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Відповідне рішення опублікували на сайті Європейської ради.

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Зазначається, що нові санкції включають заборону продажу або постачань кому-небудь у Білорусі техніки, технологій або програмного забезпечення, за допомогою якого можна моніторити або перехоплювати мобільний звʼязок чи інтернет. Обмеження стосуються і військових товарів та товарів подвійного використання.

Нові санкції обмежують і торгівлю нафтопродуктами, хлоридом калію і товарами, які використовуються для виробництва тютюнових виробів.

Також Європейський союз заборонив надавати страхування білоруському уряду або повʼязаним з ним структурам і обмежив їх доступ до ринків капіталу, а Європейський інвестиційний банк зупинить будь-які виплати за договорами з державним сектором і контрактами на надання технічної допомоги.

Зазначається, що на поточний момент санкції також введені щодо 166 фізичних та 15 юридичних осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера та ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" борту.

Після цього цілий ряд авіакомпаній вирішив відмовитися від польотів над територією Білорусі. А 10 червня Європарламент закликав відключити країну від системи SWIFT, усунути її від участі в Олімпійських іграх і відібрати в білоруського державного телеканалу "ТВР" право транслювати Євро-2020.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що на Білорусі Захід почав тестувати різні сценарії і санкції, які не може дозволити собі проти Росії, а Путін використовує Олександра Лукашенка для перевірки "червоних ліній", змушуючи його робити те, чого не може собі дозволити Москва.