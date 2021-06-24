Банки, нефть, оружие: ЕС ввел новый пакет секторальных санкций против Беларуси

Новые ограничения также предусматривают запрет на продажу хлорида калия, табачных изделий и отслеживающего оборудования.

В четверг, 24 июня, Европейский союз официально ввел новый пакет секторальных санкций против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Соответствующее решение опубликовали на сайте Европейского совета.

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Отмечается, что новые санкции включают запрет продажи или поставок кому-либо в Беларуси техники, технологий или программного обеспечения, при помощи которого можно мониторить или перехватывать мобильную связь или интернет. Ограничения касаются и военных товаров и товаров двойного использования.

Новые санкции ограничивают и торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, которые используются для производства табачных изделий.

Также Европейский союз запретил предоставлять страхование белорусскому правительству или связанным с ним структурам и ограничил их доступ к рынкам капитала, а Европейский инвестиционный банк остановит любые выплаты по договорам с государственным сектором и контрактам на предоставление технической помощи.

Отмечается, что на текущий момент санкции также введены в отношении 166 физических и 15 юридических лиц.

Ранее Фокус сообщал, что 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" борта.

После этого целый ряд авиакомпаний принял решение отказаться пролетать над территорией Беларуси. А 10 июня Европарламент призвал отключить страну от системы SWIFT, отстранить ее от участия в Олимпийских играх и отобрать у белорусского гостелеканала "ТВР" право транслировать Евро-2020.

Напомним, Фокус рассказывал, что на Беларуси Запад начал тестировать различные сценарии и санкции, которые не может позволить себе против России, а Путин использует Александра Лукашенко для проверки "красных линий", вынуждая его делать то, что не может себе позволить Москва.