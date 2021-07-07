"Я знову з вами": Протасевич повернувся у Twitter і записав відеозвернення (відео)

Білоруський опозиціонер, який перебуває під домашнім арештом, пообіцяв підписникам за можливості відповідати на їхні запитання.

Опозиціонер і ексредактор NEXTA Роман Протасевич, затриманий після примусової посадки літака RyanAir у Мінську, завів новий акаунт у соцмережі Twitter, про це він розповів у відеозверненні.

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За словами білоруського опозиціонера, який перебуває під домашнім арештом у Білорусі, повертається до життя в інтернеті і тепер завжди буде на звʼязку.

"Привіт, чате! Я знову з вами! Ану розповідайте, що я пропустив за цей час?", — йдеться в публікації ексредактора NEXTA.

Як доказ, що новий акаунт у Twitter належить саме йому, Роман Протасевич опублікував коротке відеозвернення до своїх підписників.

"Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті, тепер завжди буду на звʼязку. Ви в будь-який момент можете мені написати або щось прокоментувати, я намагатимуся максимально швидко на це відповісти", — заявив заарештований Роман Протасевич у відеозверненні.

На запитання підписника, коли впаде в Білорусі диктатура, опозиціонер відповів: "Я схожий на аналітика?". У Романа Протасевича також поцікавилися, чи допитували його підконтрольні Кремлю "прокурори ЛНР", на що ексредактор NEXTA заявив: "Я вже відповідав на це запитання. Усе інше — в СК".

[ + – ] Відеозвернення Романа Протасевича

Раніше Фокус повідомляв, що Романа Протасевича затримали 23 травня в Мінську після примусової посадки літака RyanAir. Разом з ексредактором NEXTA була затримана дівчина опозиціонера Софія Сапега.

Після затримання Роман Протасевич на камеру заявляв, що всіляко співпрацює зі слідством, яке звинувачує опозиціонера в організації масових протестів у Білорусі після оприлюднення результатів президентських виборів, за підсумками яких переміг Олександр Лукашенко.

Також Фокус розповідав, що 25 липня суд відпустив Протасевича і Сапегу під домашній арешт. Напередодні в одному зі столичних парків помітили пару, схожу на Протасевича і Сапегу, яка спілкувалася з тележурналістами. Батько опозиціонера припустив, що Романа Протасевича і Софію Сапегу могли відпустити під домашній арешт через "нову політичну гру влади Білорусі".