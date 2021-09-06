Тайный сговор и захват власти: в Беларуси оппозиционерку Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Слушание по делу активистов проходило в закрытом режиме. Колесникову и Знака признали виновными сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Минский областной суд приговорил оппозиционерку Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, а ее соратника Максима Знака — к 10 годам. Об этом сообщает Euroradio.

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По словам журналистов, слушание по делу белорусских оппозиционеров проходило в закрытом режиме, а на оглашение приговора пригласили журналистов.

"10 лет в колонии Максиму Знаку и 11 лет Марии Колесниковой. Они были признаны виновными в "тайном сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем", — говорится в приговоре Минского суда.

Как сообщает правозащитный центр Вясна, Минский областной суд вынес решение по уголовному делу против Колесниковой и Знака больше месяца назад. Белорусские оппозиционеры признаны виновными сразу по трем статьям уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против национальной безопасности);

ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Мария Колесникова, работавшая главой предвыборного штаба Виктора Бабарико, будет отбывать наказание в колонии общего режима, а ее соратник Максим Знак — в учреждении с усиленным режимом.

Ранее Фокус рассказывал, что Мария Колесникова находится под стражей с сентября 2020 года. По данным журналистов, оппозиционерку задержали на границе с Украиной. ГосСМИ Беларуси утверждали, что Мария Колесникова со своими соратниками по оппозиции прорывались через границу Украиной силой во время дополнительной проверки.

Также Фокус сообщал, что Марии Колесниковой предъявили обвинения в попытке захвата власти после задержания на границе с Украиной. Оппозиционерка проходит подозреваемой по "делу координационного совета", который возбудили по статье о попытке захвата власти. После задержания Марию Колесникову доставили в СИЗО №1 Минска.