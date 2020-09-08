Марию Колесникову задержали на границе, Родненков и Кравцов выехали в Украину, – СМИ

По сообщениям СМИ, через границу с Украиной белорусским оппозиционерам во время дополнительной проверки пришлось "прорываться силой".

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

Однако границу с Украиной пересекли только пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов, сообщают белорусские СМИ. Лидер оппозиции Мария Колесникова, как сообщается, была задержана.

"Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра", – сообщил СМИ официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале дополнил эту информацию сообщением о задержании Марии Колесниковой.

"Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", – сказано в сообщении канала.

Телеканал также уточняет, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались через границу Украиной силой во время дополнительной проверки.

Накануне, 7 сентября, стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Перестали выходить на связь с родными и коллегами также Антон Родненков и Иван Кравцов.

Родные Марии Колесниковой подали заявление о розыске.