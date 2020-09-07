В Минске похищена Мария Колесникова – один из лидеров оппозиции

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Об этом изданию TUT.BY рассказала очевидец случившегося Анастасия.

Она увидела Колесникову на улице, которая шла по тротуару. Недалеко от музея стоял темный микроавтобус марки "Соболь" с надписью "Связь" на борту. Анастасия прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она, то и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус. Один из них поднял телефон Марии, запрыгнул в микроавтобус, и они уехали.

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Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал от TUT.BY и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым", – сказал TUT.BY член Координационного совета Максим Знак.

Напомним, 6 сентября в Беларуси продолжились массовые митинги. Количество протестующих в Минске было не менее ста тысяч человек. Участников митингов задерживал ОМОН. Задержания начались после того, как протестующие покинули район резиденции Александра Лукашенко.

В Беларус набирает обороты движение по идентификации людей, причастных к разгонам и пыткам демонстрантов. Участников мирных протестов в Беларуси призывают срывать маски с "тихарей" и снимать их лица. Для этой цели даже был создан специальный телеграм-бот.