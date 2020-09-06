Протесты в Минске: МВД сообщает о сотнях задержанных

Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, станет известно только завтра утром

Сегодня, 6 сентября, в Беларуси продолжаются массовые митинги. По информации tut.by, количество протестующих в Минске достигает более ста тысяч человек. Участников митингов задерживает ОМОН. Задержания начались после того, как протестующие покинули район резиденции Александра Лукашенко.

Фото: tut.by

"По состоянию на настоящий момент по всей Беларуси уже сотни задержанных. То есть это не одна и не две сотни. Кого отпустят, а кто останется в качестве задержанных до суда, информация будет только завтра утром", - сообщила SPUTNIKBY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, в Беларуси набирает обороты движение по идентификации людей, причастных к разгонам и пыткам демонстрантов. Участников мирных протестов в Беларуси призывают срывать маски с "тихарей" и снимать их лица. Для этой цели даже был создан специальный телеграм-бот.