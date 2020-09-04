Белорусская оппозиционерка призвала мировое сообщество использовать все средства для прекращения насилия в ее стране.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию.

Об этом она заявила на неформальном онлайн заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Беларуси.

"Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Беларуси против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека для того, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Беларуси и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию", – сказала Тихановская.

Тихановская также требует от режима Лукашенко срочно освободить политзаключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского, оппозиционера Павла Северинца, Сергея Статкевича и других.

Она призвала мировое сообщество использовать все средства для прекращения насилия, включая индивидуальные санкции против тех, кто участвовал в фальсификации выборов и совершил преступления против человечности.

По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси.

"Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации", – сказала Тихановская.

Ранее Александр Лукашенко признал авторитарность системы в стране, указав, что хочет изменить такое положение дел, приняв новую Конституцию. Во время встречи с главой Верховного суда Беларуси он заявил, что выступает "за перемены" и хочет систему, которая не будет завязана на личности президента.

Недавно неизвестные взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси, разместив там информацию о розыске Лукашенко и главы МВД Юрия Караева.