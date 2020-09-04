Неизвестные хакеры объявили Лукашенко в розыск на сайте МВД Беларуси

Действующего президента Республики Беларусь обвинили в военных преступлениях и узурпации власти.

Неизвестные взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси, разместив там информацию о розыске действующего президента Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева.

Об этом сообщает Telegram-канал Наша ніва.

Как указано в сообщении, Лукашенко обвиняется в "военных преступлениях против белорусского народа" и "узурпации власти".

"Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь. Сильно хромает при ходьбе", – говорится в тексте.

Караев также обвиняется в "военных преступлениях против белорусского народа".

"Вооружен и очень опасен", – говорится в сообщении.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в базе сайта "Миротворец".Он был назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".