В Беларуси существует авторитарная система, но это личностный момент, – Лукашенко

Белорусский лидер заявил, что выступает "за перемены" и хочет систему, которая не будет завязана на личности президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы в стране, указав, что хочет изменить такое положение дел, приняв новую Конституцию. Во время встречи с главой Верховного суда Беларуси он заявил, что выступает "за перемены" и хочет систему, которая не будет завязана на личности президента.

Об этом передает БелТА.

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", – сказал он.

При этом он отметил, что выступает против возвращения Конституции 1994 года, которую изменили спустя два года.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя ... Возврат назад – это, наверное, не есть движение ...", – сказал Лукашенко.

Напомним, в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил, что в Беларуси могут провести досрочные выборы президента после того, как на референдуме будут приняты изменения в Конституцию страны.

"Конституция новая нужна...Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", – сказал он тогда.

Оппозиция заявила, что не верит обещаниям Александра Лукашенко.