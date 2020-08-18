Оппозиция не верит, что Лукашенко проведет новые выборы после принятия Конституции

В штабе Виктора Бабарико говорят, что такие обещания Лукашенко дает уже 26 лет.

Оппозиция не верит обещаниям Александра Лукашенко, который заявил, что проведет выборы президента после принятия новой Конституции Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук, передает Интерфакс.

По его словам, такие обещания звучат от Лукашенко уже 26 лет.

"К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", – заявил Германчук.

Напомним, вчера Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей заявил, что в Беларуси могут провести досрочные выборы президента после того, как на референдуме будут приняты изменения в конституцию страны.

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

В прошлую пятницу рабочие крупного предприятия Беларуси "Беларуськалий" заявили, что останавливают производство. Кроме того, работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.