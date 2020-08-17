Работники государственной телерадиокомпании Беларуси вышли на забастовку

Работники государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.

Об этом сообщает TUT.by.

Работники подписали уведомление для руководителя БТ Ивана Эйсмонта: требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Как рассказывают сотрудники, в чате, где они договорились о забастовке, около 600 человек. Выйдут ли сегодня все, неизвестно.

Сотрудник БТ вышел к протестующим и сообщил, что в 10.30 Иван Эйсмонт ждет всех желающих в одном из помещений телерадиокомпании. Собравшиеся требовали от него выйти к людям. Он принципиально отказался. Собравшиеся кричали: "Выходи!".

Отметим, по состоянию на 10 утра, по главному телеканалу БТ "Беларусь-1" идет повтор телепрограммы "Главный эфир" о последствиях цветных революций.

"Беламова" передает, что в 9 утра в эфире появился пустой диван, заиграла музыка, а потом выключился свет в студии.