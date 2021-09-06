Таємна змова і захоплення влади: у Білорусі опозиціонерку Колесникову засудили до 11 років колонії

Слухання у справі активістів проходило в закритому режимі. Колесникову і Знака визнали винними відразу за трьома статтями кримінального кодексу.

Мінський обласний суд засудив опозиціонерку Марію Колесникову до 11 років позбавлення волі, а її соратника Максима Знака — до 10 років. Про це повідомляє Euroradio.

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За словами журналістів, слухання у справі білоруських опозиціонерів проходило в закритому режимі, а на оголошення вироку запросили журналістів.

"10 років у колонії Максиму Знаку і 11 років Марії Колесниковій. Вони були визнані винними в "таємній змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом", — йдеться у вироку Мінського суду.

Як повідомляє правозахисний центр Вясна, Мінський обласний суд виніс рішення у кримінальній справі проти Колесникової і Знака понад місяць тому. Білоруські опозиціонери визнані винними відразу за трьома статтями кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти національної безпеки);

ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом);

ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування і керівництво ним).

Марія Колесникова, яка працювала головою передвиборчого штабу Віктора Бабарика, буде відбувати покарання в колонії загального режиму, а її соратник Максим Знак — в установі з посиленим режимом.

Раніше Фокус розповідав, що Марія Колесникова перебуває під вартою з вересня 2020 року. За даними журналістів, опозиціонерку затримали на кордоні з Україною. ДержЗМІ Білорусі стверджували, що Марія Колесникова зі своїми соратниками з опозиції проривалися через кордон України силою під час додаткової перевірки.

Також Фокус повідомляв, що Марії Колесниковій пред'явили звинувачення в спробі захоплення влади після затримання на кордоні з Україною. Опозиціонерка проходить підозрюваною у "справі координаційної ради", яку порушили за статтею про спробу захоплення влади. Після затримання Марію Колесникову доставили в СІЗО №1 Мінська.