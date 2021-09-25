Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь (видео)

Группа "Чорны Бусел" заявляет, что все объекты белорусских силовиков могут стать "потенциальной целью для их следующих акций".

Группа "Чорны Бусел" сбросила на базу ОМОНа в Минске две емкости по 5 литров с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале "Буслы ляцяць".

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Заявляется, что объектом атаки стала база ОМОН в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии. Сброс был совершен сегодняшним утром (25 сентября). Попадание в цель сопровождалось "громкими хлопками и вспышками". Интервал между сбросами составил около 20 секунд.

"В соседних омоновских домах проснулось все змеиное кубло. Стрелками на карте обозначены попадания. Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район", — указывается в публикации.

Дополнительно указывается, что все ведомственные объекты Министерства внутренних дел Беларуси, недвижимость и автомобили силовиков являются потенциальными целями следующих акций. Поэтому они "настоятельно рекомендуют" не ставить свой транспорт в районе подобных объектов.

На момент написания новости белорусские силовики на своих информационных каналах не комментировали ситуацию.

Добавим, что вероятнее всего гражданскую версию дрона переделали для сброса подобного рода веществ.

Напомним, в Беларуси посадили россиянку за твит про Лукашенко на полтора года. Публикация касалась критики президента за инцидент с Протасевичем. Ныне в стране судят гражданина Украины, который участвовал в протестах против режима Александра Лукашенко.