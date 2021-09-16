В Беларуси судят участвующего в протестах гражданина Украины (фото, видео)

По информации правозащитников, в суде Михаила Ференца обвинили в открытии оппозиционного Telegram-канала и нанесении протестных рисунков во дворах Минска.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Украины Михаила Ференца. Он был арестован 16 сентября 2020 года за участие в том же году в протестах против режима Александра Лукашенко. О подробностях дела украинского активиста сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна"

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Сначала Ференца обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 342 (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 4 ст. 16 ч. 4 ст. 341 (организация осквернения сооружений и порчи имущества). Однако теперь украинцу вменяют участие в трех Маршах в прошлом году: 30 августа (Марш мира и независимости), 6 сентября (Марш единства), 13 сентября (Марш героев), организацию Telegram-канала "Смелые люди" и нанесение надписей и изображений во дворах Фрунзенского района Минска

[ + – ] Материалы дела Михаила Ференца

"Согласно материалам уголовного дела, с августа по сентябрь прошлого года обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram чат. Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, он, используя, в том числе созданный им чат, подобрал лиц для совместного совершения противоправных действий", — говорится в официальном источнике республики.

Кто такой Михаил Ференец?

Михаил Ференец проживает в Беларуси с 2012 года. Сразу после задержания МВД республики ставило вопрос о его депортации из страны, но позже решение о высылке было приостановлено. Через семь месяцев после задержания пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором Ференец признался в том, что призывал людей к мирным и насильственным формам протеста. Также он попросил белорусский народ успокоиться, начать мирный диалог и перестать "будоражить" страну.

[ + – ] "Покаянное" обращение Ференца к белорусскому народу

Суд над политзаключенным начался 10 сентября, но заседание перенесли из-за некорректно предъявленных обвинений. А уже 14 сентября Михаил Ференец отказался от дачи показаний и свою вину не признал. Ввиду этого в суде оглашали показания, данные во время предварительного следствия. Адвокат украинца не раз обращал внимание на то, что следствие манипулирует фактами, в частности в материалах дела присутствуют документы, которые фиксировали нанесение "протестных" надписей 17 и 21 сентября, то есть когда обвиняемый уже был задержан. Еще стало известно, что сотрудники правоохранительных органов не раз заверяли Ференца в том, что если он подпишет показания, то его через два дня отправят на родину. В протоколе допроса от 22 августа Михаил также написал как было записано "покаянное видео" на распространение которого он не давал согласия: "следователи сказали, что нужен ролик, чтобы быстро отправили домой, так как им нужно отчитаться перед начальством, текст был надиктован, ролик переснимали раз пять… но физической силы не применяли".

На последнем заседании суда Ференец отказался предъявлять письменные жалобы, так как боится преследований со стороны властей.

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