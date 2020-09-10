"Все равно вывезут: живой или по частям". Колесникова рассказала, как ей угрожали силовики

Лидер протестных акций в Беларуси Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Беларуси по факту ее похищения и угроз. Об этом говорится на сайте штаба недопущенного до выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Колесникова указывает конкретные имена и должности силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление. Она требует возбудить уголовное дело по факту похищения, незаконного лишения свободы и угроз убийством.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально", – сказано в заявлении.

По словам Колесниковой, когда сотрудники КГБ поняли, что она из страны не уедет, ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где пытались выдворить ее.

"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября", – рассказала Колесникова.

7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников сегодня, 9 сентября, сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".