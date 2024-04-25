"Дезинформация и ложь": в Литве ответили на обвинения в атаке БПЛА на Минск

Литва оперативно ответила на заявления КГБ Беларуси об атаке дронов на Минск. Сразу трое литовских чиновников опровергли обвинения белорусских силовиков.

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Белорусский Комитет по государственной безопасности (КГБ) дезинформировал общественность, когда заявил об атаке беспилотников, которые летели из Литвы и угрожали Минску. В Литве опровергли сообщения о воздушной угрозе и уверяют, что власти Беларуси распространяют слова, далекие от реальности. Комментарий представителя Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, майора Гинтаутаса Чюниса и других чиновников привели на портале LRT.

Чюнис отреагировал на выступление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля. Чиновник с трибуны Всебелорусского народного собрания сказал, что чекисты якобы остановили атаку дронов на пригород Минска. По его словам, белорусские чекисты провели ряд "острых мероприятий" в сотрудничестве с другими силовиками. Никаких подробностей относительно даты "атаки", использованных средств и т.д. белорусский чиновник не привел, — свидетельствуют фрагменты его выступления, опубликованные в правительственном медиа "Белта".

Литва и Беларусь — заявление Тертеля о дронах Фото: Скриншот

В ответ литовский майор лаконично сообщил, что заявления Тертеля — это "100-процентная дезинформация" и подобные слова "вызывают улыбку".

"То, что Литва осуществит атаку беспилотников на Беларусь — это чушь, я не могу найти другого слова", — привели слова чиновника журналисты.

Кроме того, есть ответ представителя командующего литовской армии Живиле Диджгалвиене. Он также заверил, что в КГБ Беларуси озвучили "дезинформацию и ложные обвинения".

"Литовская армия не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран", — заявил литовский военный.

Еще один комментарий прозвучал от главы Литовского национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантаса Виткаускаса. По его словам, в Беларуси не впервые озвучивают заявления о существовании групп злоумышленников, которые хотят нанести вред Лукашенко и его сторонникам. На самом деле такие месседжи направлены на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю, — считает чиновник.

"Такие заявления белорусского КГБ можно расценивать как сплошную враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, которая не имеет ничего общего с реальностью".

Отметим, расстояние от Минска до литовско-белорусской границы — около 100 км. Относительно реалистичности заявления Тертели высказались белорусские активисты из группы "Беларускі Гаюн". Активисты заявили, что следят за всеми процессами в воздушном пространстве Беларуси и никаких летательных аппаратов не заметили.

Литва и Беларусь — расстояние от границы до Минска Фото: Google Maps

Литва и Беларусь — детали

Отметим, по границе Литвы, Беларуси и Польши проходит так называемый "Сувальский коридор", по которому РФ может добраться до Калининградской области. О нем вспоминали, например, при появлении наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси летом 2023 года: ожидали, что могут быть провокации. Предыдущее обострение произошло зимой 2024 года, когда Швеция вступила в НАТО и альянс усилил контроль за Балтийским морем.

Напоминаем, 25 апреля из Беларуси прозвучало еще несколько заявлений относительно текущей политической ситуации. В частности, президент Александр Лукашенко пригрозил началом ядерной войны. Кроме того, он предложил странам Запада сыграть с РФ "вничью".