Белорусская оппозиционерка Колесникова доставлена в реанимацию, — соратники

Осужденная на 11 лет политик, по предварительным данным, была прооперирована и находится в тяжелом состоянии.

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Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которая отбывает наказание в колонии, была переведена в реанимацию. Об этом информирует Telegram-канал другого белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, которого также приговорили к лишению свободы.

Сообщается, что Мария Колесникова была переведена в реанимационное отделение больницы скорой помощи, которая расположена в Гомели. Причина госпитализации не уточняется. Информацию о том, что Мария Колесника находится в реанимации, уже сообщили ее адвокату.

"Бригада скорой доставила Машу Колесникову 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии. Почему? Объяснили это тем, что нет заявления от нее… Ранее стало известно о том, что Маша находится в штрафном изоляторе. Правда, не было информации о том, с какого числа и насколько ее туда поместили. В администрации колонии про госпитализацию ничего не сказали", — говорится в сообщении, которое было обнародовано в Telegram-канале Виктора Бабарико.

Позже появилась уточненная информация о том, что Мария Колесникова была прооперирована 28 ноября. Белорусскую оппозиционерку якобы госпитализировали в медицинское учреждение с хирургической патологией.

После операции, как информирует Telegram-канал Бабарико, Мария Колесникова находится в стабильно тяжелом состоянии. В среду, 30 ноября, белорусскую оппозиционерку, осужденную на 11 лет, должны из реанимационного перевести в хирургическое отделение.

Отметим, что член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится под стражей с сентября 2020 года. Оппозиционерка, по данным местных СМИ, была задержана на границе с Украиной. После задержания Марии Колесниковой были предъявлены обвинения в попытке захвата власти в Беларуси.

В сентябре 2021 года Минский областной суд на закрытом заседании признал Марию Колесникову виновной сразу по трем статьям уголовного кодекса — призывы к действиям против национальной безопасности, заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем и создание экстремистского формирования. Белорусская оппозиционерка, по решению Фемиды, была осуждена на 11 лет лишения свободы.