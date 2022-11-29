Білоруську опозиціонерку Колесникову доставили в реанімацію, — соратники

Засуджену на 11 років політикиню, за попередніми даними, прооперували, і вона перебуває у важкому стані.

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Членкиню Координаційної ради опозиції Білорусі Марію Колесникову, яка відбуває покарання в колонії, перевели в реанімацію. Про це повідомляє Telegram-канал іншого білоруського опозиціонера Віктора Бабарико, якого також засудили до позбавлення волі.

Повідомляється, що Марію Колесникову переведели в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги, яка розташована в Гомелі. Причину госпіталізації не уточнюють. Інформацію про те, що Марія Колесника перебуває в реанімації, вже повідомили її адвокату.

"Бригада швидкої доставила Машу Колесникову 28 листопада, госпіталізували її в перше хірургічне відділення та перевели в реанімацію. Адвоката Марії 29 листопада втретє поспіль не допустили до Марії в колонії. Чому? Пояснили це тим, що немає заяви від неї… Раніше стало відомо про те, що Маша перебуває у штрафному ізоляторі. Щоправда, не було інформації про те, з якого числа та наскільки її туди помістили. В адміністрації колонії про госпіталізацію нічого не сказали", — йдеться в повідомленні, яке було оприлюднено в Telegram-каналі Віктора Бабарико.

Пізніше з'явилася уточнена інформація про те, що Марію Колесникову прооперували 28 листопада. Білоруську опозиціонерку нібито госпіталізували в медичний заклад із хірургічною патологією.

Після операції, як інформує Telegram-канал Бабарико, Марія Колесникова перебуває в стабільно тяжкому стані. У середу, 30 листопада, білоруську опозиціонерку, засуджену на 11 років, мають із реанімаційного перевести в хірургічне відділення.

Зазначимо, що член Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова перебуває під вартою з вересня 2020 року. Опозиціонерку, за даними місцевих ЗМІ, затримали на кордоні з Україною. Після затримання Марії Колесникової були звинувачені в спробі захоплення влади в Білорусі.

У вересні 2021 року Мінський обласний суд на закритому засіданні визнав Марію Колесникову винною одразу за трьома статтями кримінального кодексу — заклики до дій проти національної безпеки, змову з метою захоплення держвлади неконституційним шляхом і створення екстремістського формування. Білоруську опозиціонерку, за рішенням Феміди, засудили на 11 років позбавлення волі.