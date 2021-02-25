Протесты в Беларуси: убитого митингующего признали посмертно виновным

Погибшего жителя Бреста обвинили в сопротивлении силовикам в августе 2020 года.

В четверг, 25 февраля, в Бресте (Беларусь) в суде огласили приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время акций протестов 11 августа 2020 года, и его товарищу Александру Кордюкову.

Об этом сообщает Тut.by.

Отмечается, что судья суда Брестской области признала Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении силовикам с применением насилия, а Кордюкова – еще и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Убитого Шутова признали посмертно виновным без назначения наказания.

Оба потерпевших военнослужащих сил специальных операций, на которых, по версии следствия, напали жители Бреста, ранее отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

Как уточняет Kp.by, убитого Шутова на суде представляла его дочь Анастасия.

"Я думала, что отца оправдают, потому что никаких доказательств его вины я не вижу", – сказала она.

Отметим, что события произошли 11 августа прошлого года в разгар протестов в Бресте. Согласно материалам дела, капитан Роман Гаврилов сделал смертельный выстрел в Геннадия Шутова. Он был ранен в голову, перенес несколько операций, его вертолетом доставили в Минск, но спустя несколько дней он умер.