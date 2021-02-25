Протести в Білорусі: убитого мітингувальника визнали посмертно винним

Загиблого жителя Бреста звинуватили в опорі силовикам у серпні 2020 року.

У четвер, 25 лютого, у Бресті (Білорусь) у суді оголосили вирок покійному Геннадію Шутову, якого смертельно поранили в голову під час акцій протестів 11 серпня 2020 року, і його товаришеві Олександру Кордюкову.

Про це повідомляє Тut.by.

Зазначається, що суддя суду Брестської області визнала Шутова та Кордюкова винними в опорі силовикам із застосуванням насильства, а Кордюкова — ще й у замаху на вбивство особи у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності. Кордюкову призначили 10 років колонії посиленого режиму.

Вбитого Шутова визнали посмертно винним без призначення покарання.

Обидва потерпілих військовослужбовці сил спеціальних операцій, на яких, за версією слідства, напали жителі Бреста, раніше відмовилися пред'являти позови до обвинувачених про відшкодування шкоди.

Як уточнює Kp.by, убитого Шутова на суді представляла його дочка Анастасія.

"Я думала, що батька виправдають, бо ніяких доказів його провини я не бачу", — сказала вона.

Зазначимо, що події відбулися 11 серпня минулого року в розпал протестів у Бресті. Згідно з матеріалами справи, капітан Роман Гаврилов зробив смертельний постріл у Геннадія Шутова. Він був поранений в голову, переніс кілька операцій, його вертольотом доставили до Мінська, але за кілька днів він помер.