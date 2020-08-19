Умер житель Бреста, раненый в голову в ходе протестов

В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение.

В Минске умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время разгона акции протеста 11 августа.

Об этом сообщили родственники погибшего, передает TUT.by.

По словам дочери погибшего Людмилы, семья двое суток не могла найти Геннадия Шутова после разгона протестов. Позже родственники выяснили, что Шутова сначала доставили в Брестскую областную больницу, а затем переправили вертолетом в военный госпиталь в Минск.

В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.