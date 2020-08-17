"Путин, введи войска!": российский поэт Дмитрий Быков посвятил Лукашенко стихотворение

Поэт считает, что Лукашенко было бы лучше бежать из страны, вместо того, чтобы просить помощи Путина.

Оппозиционно настроенный к власти российский поэт, журналист и публицист Дмитрий Быков опубликовал стихотворение, посвященное действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Стихотворение опубликовано в издании Новая газета.

В нем поэт говорит, что Лукашенко было бы лучше бежать из страны вместе со своим сыном, чем просить помощи у Путина.

…И когда твоя баба

С тобой холодна и резка,

Потому что влюбилась в соседнего мужика,

И ушла, не сваривши борща, не заштопав носка, –

К кому обратишь ты

Пронзительный вопль недотепы?

Ты завоешь в отчаянии:

– Путин, введи войска!

Спаси меня, Путин,

Последний диктатор Европы!

И когда ты лузер, озлобленный, как СК,

В кармане ни цента,

В холодильнике ни куска,

Голова пуста, продуктивность твоя низка,

И повсюду вокруг кривые, глухие тропы, –

Ты кричишь в бессилии:

– Путин, введи войска!

Ты один мне поможешь,

Последний диктатор Европы.

И когда ты дряхлеешь, и в сердце твоем тоска,

Потому что кровать узка, подушка жестка,

А признаться честно –

Понятно, что смерть близка,

И невидимый враг ворвался в твои окопы, –

Ты хрипишь в агонии:

– Путин, введи войска!

Отгони безысходность, последний диктатор Европы!

Все нормальные люди покрутят пальцами у виска.

И хоть войск у Путина – как в Сахаре песка,

На твои мольбы не последует марш-броска,

Над тобой не качнутся его десантников стропы.

То есть Путин бы рад.

Он же любит вводить войска.

Больше всего на свете он любит вводить войска!

Беларусь для него не серьезнее лепестка.

Он же помнит Прагу.

Он выходец из ЧК.

Но над смертью не властен последний диктатор Европы.

Ни любовь, ни смерть, ни солнце, ни облака,

Ни жуки-короеды, ни кроты-землекопы,

Ни колосья пшеницы, ни заросли борщевика,

Ни прозренья поэта, ни жалобы пошляка,

Ни капризы девы, ни ревность ее дружка

Не послушны диктатору,

Будь он последний диктатор Европы.

И когда "Спартаку" проигрывает ЦСКА,

Несмотря на свои брутальные, испытанные манеры, –

Они тоже бы крикнули:

– Путин, введи войска!

Но что-то их останавливает.

Может быть, чувство меры.

Так чего же ты хочешь,

Утративший все Лука?

Твои флаги повисли, участь твоя жалка,

Распусти по домам костяк своего полка,

Навсегда позабудь смешное слово "холопы",

И беги, пока можешь,

С собой прихватив сынка.

Да помилует вас Господь,

Последний диктатор Европы.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.