Лукашенко и Путин договорились: Россия готова помочь Беларуси при первом запросе

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что достиг с президентом РФ Владимиром Путиным договоренность о том, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Об этом передает БелТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит", – сказал Лукашенко.

"И мы с ним (Владимиром Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – добавил он.

Также Лукашенко выразил обеспокоенность, что на территории соседних Польши и Литвы проводятся учения НАТО. По его мнению, вооруженный компонент в соседних странах может представлять угрозу для Беларуси.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств, – в Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", – заявил Лукашенко.

Напомним, в субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также, 14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".