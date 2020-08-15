Лукашенко и Путин обсудили по телефону акции протеста в Беларуси

Совсем недавно президент Беларуси заявил, что против его страны разворачивается агрессия и он хотел бы связаться с Путиным.

В субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси разворачивается агрессия и он хотел бы связаться с Путиным, писала "Белта".

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим... То есть то, что я говорил, – фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас", – сообщил белорусский лидер.

Отметим, следственные органы Беларуси с 9 по14 августа открыли более 90 уголовных дел.

14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.