В Беларуси открыли более 90 уголовных дел из-за протестов

Следственные органы Беларуси с 9 августа, с начала массовых протестов, открыли более 90 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", – говорится в сообщении.

С 12 на 13 августа "беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям оставался достаточно высоким. На различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов", – отметили в МВД.

По оценке милиции, выступления 13 августа в большинстве своем носили мирный характер.

Напомним, 14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".