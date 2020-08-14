Пропагандистка Симоньян призвала "вежливых людей" навести порядок в Беларуси

"Вежливыми людьми" называют вооруженных военных без опознавательных знаков, которые присутствовали при оккупации Крыма.

Главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" и руководитель телеканала "Russia Today Маргарита Симоньян написала в Twitter, что "вежливым людям" нужно "навести порядок" в Беларуси.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", – пишет Симоньян.

Напомним, "вежливыми людьми" называют вооруженных людей без опознавательных знаков. Иногда их же называют "зелеными человечками".

В феврале-марта 2014 "вежливые люди" приехали в украинский Крым к воинским частям и административным зданиям. Там они блокировали и брали под свой контроль стратегически важные объекты. Собственно, с присутствия "вежливых людей" началась оккупация Крыма.