Правозащитники сообщили о пяти погибших во время протестов в Беларуси

Министерство здравоохранения страны официально признало гибель во время протестных акций двух человек.

Во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации. Об этом передало "Радио Свобода – Беларусь" со ссылкой на местные правозащитные организации.

Сообщается, что волонтеры нашли 120 человек в больницах Минска и опросили 30 пострадавших с травмами разной степени тяжести. На момент выхода отчета правозащитников власти подтвердили гибель только Александра Тарайковского.

25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи. В связи с этим не ведется расследование его смерти и отказано в судебно-медицинской экспертизе.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы с тяжелыми травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинская помощь им была оказана только через 6–12 часов, а некоторым – только после потери сознания.

Правозащитники не приводят имена остальных троих погибших на протестах.

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник во время встречи с медиками, сообщает tut.by. Он не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей заявил о готовности передать свои полномочия, но только лишь после того, как будет принята новая Конституция.

Работники заводов в Беларуси объявили о забастовке и прекратили работу. Кроме того, на перед зданиями телекомпаний бастуют работники телевидения и радио.