"Не губите первого президента страны": Лукашенко назвал условия, при которых оставит свой пост

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей заявил о готовности передать свои полномочия, но только лишь после того, как будет принята новая Конституция.

Об этом передает Belta.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", – сказал Лукашенко.

Он также призвал граждан не "губить" первого президента страны. По его словам, это погубит всю Беларусь.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное. Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать" – рассказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенеко на вертолете прилетел выступать на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Во время его речи ему кричали "Уходи!" и "хватит врать". Во время выступления перед работниками Алексндр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.